SPORT: Enache arunca in lupta cu Juventus tot ce are mai bun!

Costel Enache susţine că astăzi cu Juventus nu va menaja niciun fotbalist pentru meciul de marţi cu CSM Poli Iaşi şi va arunca în luptă cel mai bun 11 de care dispune.

„Nu am gândit niciodată la modul de a menaja. E important să avem jucători proaspeți în fiecare meci, să ne atingem obiectivul al fiecare meci. E clar că avem soluții în cadrul lotului. Lucrurile trebuie luate pas cu pas. Nu trebuie să scăpăm din atenție meciul cu Juventus. Am mai făcut-o o dată și cu cele două puncte pierdute am ratat un an întreg. Aș vrea să rămânem concentrați pentru jocul cu Juventus”, a precizat antrenorul echipei FC Botoșani.

Partida FC Botoşani- Juventus Bucureşti va avea loc astăzi de la ora 18:00, meciul urmând a fi transmis în direct de Digi, Telekom Sport şi Look.