LOCAL: Accident cu o victima intr-o intersectie din Botosani

O femeie a fost transportata la dpital dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-o coliziune puternica in aceasta dimineata. Accidentul a avut loc la intersectia strazilor Victoriei cu Alexandru cel Bun, cand un Cielo, condus de un barbat de 46 de ani, din Galati, a intrat in intersectie de pe strada Alexandru cel Bun si nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism Volkswagen Passat, cele două autoturisme ciocnindu-se violent. O pasagera a fost transportata cu ambulanta la dpital.