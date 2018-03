LOCAL: Primării datoare la Zona Metropolitană Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Zona Metropolitană (ZM) Botoşani are de recuperat 697.074 lei reprezentând cotizaţii ale Unităţile Administrativ Teritoriale membre. Primăria Botoşani, care are şi cea mai mare cotizaţie pentru susţinerea acestei structuri asociative, are o restanţă de 545.500 lei (127.300 lei cotizaţie aferentă anului 2016 şi 418.200 de lei din anul 2017). Cu alte restanţe se înregistrează primăriile: Stăuceni – 33.698 lei (16.274 pe 2016 şi 17.424 pe 2017); Roma – 34.848 de lei (17.424 pe 2016 şi 17.424 pe 2017), Băluşeni - 17.495 lei (71 de lei din 2016 şi 17.424 lei din 2017), Mihai Eminescu - 34.848 lei (17.424 lei din 2016 şi 17.424 din 2017), Răchiţi (13.261 lei din 2017).

Potrivit raportului întocmit de cenzorul Gheorghe Ciubotaru, prezentat în şedinţa de ieri a Consiliului de Administraţie al ZM, anul trecut, aparatul tehnic al Zonei Metropolitane a finalizat obiectivele: publicarea pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice a Studiului de Fezabilitate pentru proiectul Şoseaua de centură a municipiului Botoşani prin Curteşti, proiectul de promovare turistică a ZM prin editarea Ghidului turistic al ZM, proiectul de iluminat public, achiziţia publică de energie electrică în sistem integrat şi achiziţia prin Bursa Română de Mărfuri a gazului metan la nivelul ZM.