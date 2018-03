SPORT: Costel Enache dupa remiza cu Juventus: Lipsa de eficienta a fost elementul de baza!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În ciuda celei de-a doua remize albe înregistrate pe teren porporiu cu „lanterna” ligii I, Juventus București, Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani s-a arătat mulțumit de jocul echipei.

„Am anticipat că jocul va fi asemănător cu cel precedent, aceleași condiții meteo, știam pe cine avem în față, o echipăm bine organizată defensiv. Nu am găsit în prima parte soluții, poate am jucat un pic cam lent. Partea a doua a fost una bună. Nu am găsit soluția finală, nu am avut decizia optimă în zona de finalizare iar asta ne-a ținut pe loc. Restul lucrurilor au fost în regulă. Jucătorii s-au implicat, au avut o atitudine corectă față de joc, s-au organizat bine defensiv, au fost elemente de care eu sunt mulțumit. Este durerea că numeroasele ocazii nu au fost tratate mai corect și am reușit să marcăm. Lipsa de eficiență a fost elementul de bază. Am avut ocazii dar nu am reușit să marcăm. Nu numai în acest meci dar acum parcă mai mult ca niciodată”, a declarat Costel Enache.