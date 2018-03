SPORT: Dan Petrescu eliminat de Iulian Calin

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Eliminat pentru proteste de centralul Iulian Călin, tehnicianul liderului Ligii I, Dan Petrescu a criticat în termeni duri maniera de arbitraj la jocul pe care echipa sa l-a câștigat în prelungiri cu CSM Poli Iași, scor 2-1. Antrenorul formației CFR Cluj a spus că Iulian Călin a arbitrat cu „dedicaţie” şi putea influenţa rezultatul final.

„Arbitrajul a fost norocos, pentru că dacă nu marcam la ultima fază, era viciere gravă de rezultat. Aşa, a câştigat echipa mai bună. Am avut două penalty-uri neacordate. Am scăpat singuri spre poartă, a oprit meciul să dea minge de arbitru. Cartonaşe galbene doar nouă ne-a dat. A avut noroc mare că am câştigat, că altfel era viciere mare de arbitraj. Cei de la Iaşi n-au avut niciun şut pe poartă. Penalty primit uşor, dar a fost şi vina noastră că nu am marcat al doilea gol. Când vom face analiza video, îi voi explica lui Camora că nu se face alunecare în careu. Bine, eu le explic mereu că nu trebuie să facă alunecare în careu. Dar a ştiut să-l obţină. N-a fost penalty clar”, a declarat Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj, care va vedea meciul cu FCSB de runda viitoare diin tribună.