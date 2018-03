SPORT: Flavius Stoican: CFR Cluj a meritat victoria!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Tehnicianul ieșenilor, Flavius Stoican a recunoscut că CFR Cluj a meritat victoria cu 2-1 chiar dacă aceasta a fost obținută pe final.

„CFR Cluj a meritat victoria. A jucat mai bine ca noi. Am întâlnit liderul, care e o echipă greu de bătut. Cu toate astea am fost foarte paropae să plecăm cu un punct. Chiar şi în acest meci am demonstrat că ne putem domina adversarul. Marea greşeală a noastră a fost că am intrat timoraţi pe teren. Ne-am revenit în a doua repriză, am controlat meciul în unele momente şi am avut o posesie mai bună. De aceea am şi reuşit să marcăm” a declarat Flavius Stoican la finalul confruntării.