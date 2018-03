LOCAL: Femeie prinsă beată criţă la volan

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O femeie în vârstă de 50 de ani, din satul Bajura, oraşul Darabani, a fost prinsă beată la volan, în miezul zile. S-a întâmplat sâmbătă, în jurul orei 14.20, când poliţiştii dărăbăneni au oprit un autoturism pe strada 1 Decembrie, din localitate. La volan se afla femeia, care mirosea a alcool. Conducătoarea auto a fost testată alcoolscopic, rezultatul indicat fiind de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, ea a fost condusă la o unitate spitalicească unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit un dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Ieri, însă, poliţiştii Serviciului Rutier au depistat şi ei în trafic, pe drumul comunal D.C.82, pe raza comunei Suharău, Botoşani, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 42 de ani, din municipiul Dorohoi. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, valoarea indicată fiind de 0,68 mg/l alcool în aerul expirat, iar ulterior i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Acuzat şi el de conducere sub influența alcoolului, dorohoianul s-a ales cu un dosar penal.