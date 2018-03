LOCAL: Noi probleme la Parcul Cornişa

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Probleme fără sfârşit la Parcul Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa. Nemulţumit de faptul că a rămas în şantier peste termenul prevăzut în contract, constructorul, firma Electroalfa, s-a adresat anul trecut instanţei. Conform deciziei Tribunalului Botoşani, municipalitatea trebuie să achite firmei Electroalfa 760.897 de lei (cu tot cu TVA), în condiţiile în care societatea a cerut 1,5 milioane de lei.

Constructorul invocă faptul că a fost ținut în șantier peste termenul prevăzut în contract, problemă care a atras cheltuieli suplimentare. Primarul Cătălin Flutur nu-şi face probleme în privinţa procesului arătând că s-a încheiat doar o etapă a acestuia.

"Nefiind o decizie definitivă, deja au obţinut mult mai puţin decât au cerut, poate o să reuşim să convingem instanţa că am procedat bine că n-am preluat pe obiective. Una era dacă preluam noi spaţiile verzi, patinoarul, acum nu ar mai fi trebuit să plătim ceea ce au făcut acolo în toată perioada asta. Noi tot am invocat să ni-l predea tot. Eu am încercat să iau măsuri, să spun haideţi să luăm să administrăm ceea ce putem şi să nu ajungem poate la o situaţie de genul acesta", a declarat Cătălin Flutur.

Edilul a reamintit că de două ori a înaintat Consiliului Local proiectul vizând preluarea pe obiective a Parcului Cornişa, lucru cu care social democraţii nu au fost de acord. În condiţiile în care municipalitatea ar fi preluat terenurile de sport, patinoarul acoperit, amfiteatrul în aer liber, terenurile de joacă şi spaţiile verzi, constructorul nu ar mai fi investit pentru mentenanţa şi paza acestora, situaţie în care nu s-ar fi adresat instanţei.

Lucrările la Parcul Cornişa au început în iunie 2013 şi trebuiau finalizate în 2015. La această dată mai sunt lucrări de executat la bazinele exterioare, bazinele interioare, la lacul din capătul râului de rafting, partea de canalizare fiind finalizată.

Acest mega proiect a presupus până acum un efort financiar de aproximativ 75 de milioane de lei.