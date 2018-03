SPORT: Cornel Sfaiter dezminte zvonurile privind inlocuirea lui Enache cu Miriuta: Nici de gluma nu e buna asta! Ii transmit celui care a lansat aceasta petarda...

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Acționarii FC Botoșani au ținut să dezmintă zvonurile potrivit cărora meciul de mâine din sferturile de finală ale Cupei României cu CSM Poli Iași ar putea fi ultimul pe banca echipei a lui Costel Enache.

Cornel Șfaițer, președintele FC Botoșani a declarat că aceste „petarde” lansate cu doar câteva ore înainte de războiul Moldovei din Cupa României nu fac decât să-i întărească și unească și mai mult pe botoșăneni și a spus că totul e doar la nivel de zvonuri întărind poziția lui Enache pe banca tehnică a formației botoșănene.

„Nici de glumă nu e bună asta! Nici nu a fost vorba de așa ceva. Păi noi suntem mâine în fața celui mai important meci din istoria recentă a FC Botoșani, un meci care ne poate califica în premieră în careul de ași al Cupei României și ne gândim la așa ceva? Nici vorbă! Costel Enache și echipa sa au credit total în continuare! Am vorbit și de prelungirea contractului…Acum suntem prinși cu meciurile cu Iașul și Dinamo însă este timp pentru toate. Am plecat la un drum împreună și cu siguranță vom reuși. În plus s-a zvonit că ar putea fi înlocuit cu Vasile Miriuță. Este un antrenor pe care îl respect dar îi transmit scenariastului, celui care a lansat această petardă, că domnul Miruță nu mai poate sta pe bancă în acest campionat. Asta așa, ca să nu mai lungim vorba, că nu luăm antrenor care să stea în tribună... Dar încă o dată vă spun, nici nu poate fi vorba de așa ceva!”, a declarat Cornel Șfaițer, președintele FC Botoșani.

Oficialii grupăriii locale nu exclud varianta ca totul să facă parte dintr-un război psihologic și informația să fie lansată în presă dinspre tabăra adversă în încercarea de a destabiliza tabăra botoșăneană.