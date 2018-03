SPORT: FC Botosani favorita la pariuri in fata CSM Poli Iasi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Casele de pariuri dau prima șansă la calificare în jcoul de astăzi elevilor lui Costel Enache. O victorie în timp regulamentar a botoșănenilor este cotată cu 2.30 în timp ce un succes al ieșenilor în 90 de minute la Botoșani are cota de 3.35. Remiza este cotată cu 3.05. O calificare tranșată de FC Botoșani în extra-time sau la penalty-uri are cota de 1.65 față de 2.10 cât are Iașul.

Partida FC Botoșani- CSM Poli Iași, meci contând pentru sferturile de finală ale Cupei României va începe la ora 17:30, jocul disputându-se într-o singură manșă pe stadionul „Municipal”.