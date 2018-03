LOCAL: Statul Român, învins de preşedintele unei asociaţii de proprietari din Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ioan Balan, preşedintele Asociaţiei de proprietari Sucevei 7 A+B a avut curajul să se lupte cu Statul Român şi a învins. Nu a fost vorba de o cauză personală, ci de o problemă generată de neplata facturilor la utilităţii de unii ANL-işti.

Asociaţia pe care o conduce are în administrare şi blocuri din cele două cartiere ANL din municipiu. Pe fondul datoriilor acumulate de aceştia, asociaţia a ajuns ca în 2016 să înregistreze datorii la stat de 26.000 de lei, la care se adăugau penalităţi de 6.600 de lei şi dobânzi de 9.000 de lei. Din cauza acestor datorii, Ioan Balan s-a ales cu salariul diminuat, dar şi cu sechestru pe apartament. Furnizorii de utilităţi au blocat conturile asociaţiei pentru a-şi recupera datoriile.

După mai multe demersuri, Ioan Balan a demonstrat că s-a greşit cu instituirea sechestrului pe apartament, deoarece acesta era bun dobândit de soţia sa înainte de căsătorie. Problemele cu instituţiile statului l-au determinat să nu renunţe şi să găsească în instanţă rezolvarea tuturor problemelor.

Primele procese le-a pierdut, deoarece a dat în judecată Primăria şi Consiliul Local, dar care nu sunt proprietari pe apartamentele ANL.

„Locuințele ANL sunt ale statului român prin Ministerul Finanțelor și reprezentantul Statului Român în teritoriu este ANAF. S-a ajuns să se judece puricele cu elefantul. Am deschis mai întâi proces pentru un dosar, am primit scrisori și de la Sevil Shhaideh și de la Liviu Dragnea cât au fost miniștri la Ministerul Dezvoltării Regionale. Am fost însă ambițios și am câștigat”, a declarat Ioan Balan.

După câştigarea procesului a găsit în Bucureşti un executor care să demareze acţiunea de recuperare a sumelor câştigate în instanţă de asociaţia de proprietari. Ioan Balan a explicat că pe măsurră ce va primi banii, aceştia vor fi daţi furnizorilor de utilităţi cu care asociaţia are încheiate eşalonări la plata restanţelor.