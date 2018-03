SPORT: Catalin Golofca: Sper sa luam cele trei puncte cu Dinamo!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cătălin Golofca se așteaptă la un meci infernal sâmbătă pe „Municipal” cu Dinamo. Fotblaistul lui Costel Enache a spus că își dorește să dea gol în acest meci și să spargă astfel ghinionul de care estte urmărit de la revenirea la FC Botoșani.

„Va fi un meci greu, de luptă, trecem printr-o perioadă bună și sper să facem un meci bun să luăm cele trei puncte că avem nevoie de ele. Sper să cresc în continuarie să-mi ajut echipa pentru că am avut și ceva ghinion. Nu știu dacă o să dau gol cu Dinamo, am marcat în poarta lor sezonul acesta dar nu e important cine marchează ci să luăm cele trei puncte. Mă aștept să fie un public numeros și care ne vor susține, sperăm să-și revină și terenul să fie un spectacol fotbalistic. În cupă am avut puțin ghinion că am picat cu cea mai bună echipă, Craiova, dar avem și noi șansa noastră și dacă trecem de ei avem șanse mari să câștigăm trofeul. Vor fi două meciuri grele, din câte știu Craiova nu a luat nici un punct la Botoșani dar important e nu pierdem acolo și să marcăm și să avem șanse să ajungem în finală”, a declarat Cătălin Golofca.

Partida FC Botoșani- Dinamo, meci contând pentru etapa a II-a a play-out-ului Ligii I va avea loc sâmbătă de la ora 20:45 pe stadionul „Municipal”.