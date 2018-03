SPORT: Costel Enache: Meciul cu Dinamo e unul pe care il asteptam!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat în urmă cu puțin timp în cadrul unei conferințe de presă că se așteaptă la un meci greu cu Dinamo.

„E un meci pe care îl aşteptăm. Sperăm ca şi vream să fie OK. E un meci care e interesant pentru suporterii noştri, pentru oamenii care sunt alături de club, dar la fel de important este şi pentru noi. Ne putem face o adversitate, o motivaţie în play-out în jocurile cu Dinamo. Am fost într-o luptă permanentă cu ei şi vrem să menţinem această luptă până la final.Noi venim după un meci bun şi un rezultat minunat în Cupa României. Terenul eîncă o problemă, pentru că vremea nu ne ajută, dar sperăm ca până la ora jocului lucrurile să se îmbunătăţească şi să avem parte de un spectacol frumos. Pentru noi sunt foarte importante punctele şi sper să fim capabili să le adjudecăm. Nu putem cu Dinamo să jucăm doar pe atac. Eu văd un meci echilibrat şi cred că e bine de gestionat foarte atent în compartimentul defensiv, pentru că adversarul are o calitate ofensivă bună. Armele pe care le avem la îndemână trebuie să le folosim pentru ofensivă”, a declarat Costel Enache.

Partida FC Botoșani- Dinamo, meci contând pentru etapa a II-a a play-out-ului Ligii I va avea loc sâmbătă de la ora 20:45 pe stadionul „Municipal”.