SPORT: Olimpiu Morutan: Dinamo e favorita!

Mijlocașul Olimpiu Moruțan a declarat în perspectiva jocului de sâmbătă din etapa a II-a a play-out-ului Ligii I că Dinamo este favorită la meciul cu FC Botoșani.

„Va fi un meci de luptă, vedeți și dumneavoastră cum e terenul, nu avem ce face dar trebuie să ne jucăm șansa. Favorita este Dinamo, echipă dintre cele mai bune din România, noi vrem să ne facem treaba și la finalul meciului o să vedem care e rezultatul. Sper să joc cât pot de bine acu cu Dinamo, nu pot să zic că am o scădere de formă. Am jucat două-trei meciuri mai proaste dar așa e în fotbal, ai zile bune și zile proaste. Am mai spus-o că nu o să mă menajez, o să-mi fac treaba cât pot de bine. Cu Craiova este o dubla grea dar avem și noi o echipă foarte bună și ne putem bate de la egal la egal cu ei. Orice jucător î-și dorește să câștige Cupa României, ar fi primul trofeu al meu și aș fi foarte fericit dacă l-aș câștiga”, a declarat Olimpiu Moruțan.

Partida FC Botoșani- Dinamo, meci contând pentru etapa a II-a a play-out-ului Ligii I va avea loc sâmbătă de la ora 20:45 pe stadionul „Municipal”.