SPORT: Salomao: Trebuie sa fim motivati pentru a bate Botosani!

Mijlocașul dinamovist Diogo Salomao a declarat că jocul cu FC Botoșani se anunță unul foarte greu pentru echipa sa.

„Întâlnim o echipă cu dorinţă, tocmai ce s-a calificat în semifinalele Cupei, iar în meciurile directe din acest sezon nu am câştigat. Ştim că şi terenul va fi dificil. Trebuie să fim motivaţi, nu ne putem pierde concentrarea şi determinarea. Suntem aceeaşi echipă, trebuie să privim înainte. Suntem conştienţi că multe dintre lucrurile dinainte nu au fost făcute bine de noi, altfel nu eram aici. Trebuie să luptăm pentru onoare, pentru club şi să încercăm să obţinem cea mai bună clasare. Mai am contract un an, nu mă gândesc la altceva decât la Dinamo. Îmi place aici, îmi place clubul. Ne adaptăm la metodele lui Mister de a antrena. Cu cât o vom face mai repede, cu atât mai bine”, a declarat Salomao.