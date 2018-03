SPORT: Alexandru Mitriţă: A fost cel mai slab joc de când sunt la Craiova!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Mijlocaşul CSU Craiova, Alexandru Mitriţă, a declarat că meciul cu Viitorul încheiat 0-0, a fost cel mai slab de când este la olteni.

„După prestația pe care am avut-o, suntem mulțumiți. A fost cel mai slab meci de când sunt eu la Craiova. Viitorul a avut o posesie mai bună, noi am încercat să dominăm, dar nu am reușit să avem posesie. Am făcut un meci nu foarte bun. Mergem mai departe și ne gândim la următorul meci. Ne-am obișnuit cu gazonul de la Craiova, poate de asta nu am avut posesia mingii. Trebuie să ne propunem să nu mai facem greșeli, să jucăm mult mai bine, să șutăm mult mai mult la poartă. Mi-aș dori să ajung la lot. Dacă voi fi convocat, sper să dau totul pentru echipa națională. Am avut o perioadă foarte bună, pot și mai mult, dar sunt bucuros dacă voi fi convocat la națională”, a declarat Alexandru Mitriță jucătorul CSU Craiova.