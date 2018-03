SPORT: Devis Mangia îşi pune jucătorii la zid după remiza de la Ovidiu!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Devis Mangia, antrenorul principal al CSU Craiova şi-a pus elevii la zid după remiza 0-0 din etapa a II-a a play-off-ului Ligii I.

„Nu am jucat un meci bun din punct de vedere tehnic. E dificil să ai un rezultat bun dacă joci așa. Deci, ne mulțumim cu egalul. Nu ne-am asumat riscuri în timpul meciului. Repet, problema noastră a fost că nu am făcut un joc bun tehnic. Dacă n-am câștigat, înseamnă că nu am fi meritat să ne impunem aici. Sunt aici să vorbesc despre meci, nu despre alte lucruri. Nu faptul că nu l-am introdus pe Gustavo e problema, trebuie să mai schimbăm din când în când. Trebuie să înțelegem ce greșeli am făcut. Viitorul a jucat bine, a jucat foarte agresiv. Îi felicit, ei încearcă mereu să joace fotbal", a declarat Devis Mangia, la interviurile de după joc.