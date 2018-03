SPORT: Hagi: Remiza cu Craiova ne menţine în lupta pentru locul 3!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Gică Hagi s-a declarat mulţumit de remiza de la Ovidiu cu CSU Craiova, declarând că rezultatul menţine echipa sa în lupta pentru locul 3.

„A fost un meci echilibrat. E incredibil că noi și Craiova n-am marcat. A fost o intensitate bună, s-au întâlnit două echipe bune, două echipe agresive. A trebuit să schimb anumite lucruri în acest meci, de asta am folosit un sistem 3-4-3. Ne simțim bine acasă, mi-am felicitat jucătorii, știam că întâlnim o echipă foarte bună, foarte periculoasă pe contraatac. Am gândit-o bine, am stat sus, am pus presiune. A fost altceva față de meciul cu FCSB, sunt mulțumit de jucătorii mei. Îmi doresc mereu mai mult, jucătorii trebuie să aibă încredere, să joace curajos, ăsta este jocul nostru. Obiectivul nostru este și va fi locul 3. Suntem în cursă, o să încercăm să ne luptăm. Vrem să creștem de la meci la meci. Când vorbiți de noi, nu uitați că noi am luat decizia în iarnă de a face o echipă tânără. Am băgat doi copii, unul din 1999, altul din 1998. Ăstia suntem, avem curaj și trebuie să-i promovăm. E normal că avem 6 jucători la naționala U21. Suntem o echipă tânără, era de așteptat. Trebuie să avem răbdare, va veni și timpul când vor și mai mulți la echipa națională", a declarat Hagi la finalul partidei încheiate 0-0 dintre Viitorul şi CSU Craiova.