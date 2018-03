SPORT: Surse: Meciul FC Botosani- Dinamo 100% amanat!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Centralul Andrei Chivulete este sceptic in orivinta sanselor ca meciul sa se dispute innaceasta seara. In ciuda eforturilor care se fac la stadion, ninsoarea cazuta acipera din nou marcajul terenului iar stratul de zapada acopera gazonul. Conform regulamentului la ora 20:45 arbitrii vor iesi pe teren si vor decide amanarea cu cel putin o ora a meciului. Cum prognoza meteo este in continuare potrivnica este greu ca meciul se va juca in aceasta seara. Potrivit surselor meciul va fi reprogramat pentru maine in jurul pranzului, totul urmand a se decide dupa ce cele doua echipe impreuna cu televiziunea vor ajunge la un numitor comun.