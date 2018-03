LOCAL: Ziua Mondială a Sindromului Down marcată la Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Mâine la sediul Asociaţiei “Ne trebuie Speranţă” din Mănăstirea Doamnei va fi marcată cea de-a treisprezecea aniversare a Zilei Mondiale a Sindromului Down. În parteneriat cu fundaţia „Star of Hope România”, Liceul „Dimitrie Negreanu” Botoșani și Liceul Teoretic „Grigore Antipa” Botoșani se alătură și în acest an, asociațiilor care se ocupa cu persoanele cu Sindrom Down din țară și internaționale, această zi fiind marcată prin prin activitati sportive, artistice, momente vesele, distractive, specifice unei aniversari. Ziua de 21 martie reprezintă o zi de conștientizare la nivel mondial a persoanelor cu Sindrom Down, ce a fost recunoscută oficial de către Organizația Națiunilor Unite în 2012. În fiecare an, vocea persoanelor cu Sindrom Down și implicit a celor care trăiesc langa ei, este mai răsunătoare. Această dată 21 / 3 - semnifică 3 copii ale cromozomului 21, caracteristică unică persoanelor cu Sindrom Down. Prezenţa unui cromozom 21 suplimentar duce la existenţa a 47 cromozomi, faţă de 46 cat are un om în mod normal. Gradul de dizabilitate diferă de la o persoană la alta, având nevoie de o îngrijire adecvată pentru a duce o viaţă normală. Dacă au un mediu adaptat pot practica sportul, dansul, pot lucra şi realiza obiecte artistice.