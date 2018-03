SPORT: Neagoe: Asta este fotbalul!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Eugen Neagoe s-a arătat total nemulțumit de rezultatul înregistrat în meciul pe care elevii săi l-au terminat nedecis, 2-2 cu FC Voluntari în etapa a II-a a play-out-ului Ligii I.

„Sunt supărat că nu am câștigat. Asta este fotbalul, când nu faci marcaj, când stai departe de oameni si îi lași să centreze ... Și noi am înscris în prelungiri în etapa trecută. Îmi pare rău pentru baieți, dar și pentru suporteri, pentru că toți și-au dorit victoria, fiind primul meci la Sf. Gheorghe în Liga 1. Voluntariul a avut o posesie mai bună pe final, dar noi puteam închide jocul pe contra atac. Mergem la Timișoara și sperăm să ne întoarcem cu toate punctele. Eu am încredere ca vom reuși. Faptul că vom juca pe terenul nostru ne va ajuta. Ați văzut că suntem incurajați până în ultimul minut", a declarat Eugen Neagoe, la finalul jocului.