LOCAL: Captură uriaşă de ţigări. Depozit clandestin descoperit într-un beci

Ieri, poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani, cu sprijinul colegilor din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Rădăuţi Prut, au declanşat o acţiune specifică pentru depistarea unor persoane despre care deţineau informaţii că aveau preocupări pe linia contrabandei cu produse din tutun. În urma activităţilor specifice de poliţie judiciară, poliţiştii de frontieră au stabilit că botoşăneanul Costel C., în vârstă de 22 ani, deţine în beciul locuinţei mai multe colete cu ţigarete de contrabandă. Astfel, ieri, pe 20 martie a.c., poliţişti de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani cu sprijinul colegilor din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Rădăuţi Prut, în baza autorizaţiilor emise de Judecătoria Darabani au efectuat trei percheziţii la mai multe locaţii de pe raza judeţului Botoşani. În urma percheziţiilor a fost descoperită şi reţinută cantitatea totală de 213.200 ţigarete diferite mărci, de provenienţă R. Moldova şi Duty Free. În cauză a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore a lui Costel C., acesta urmând a fi prezentat în data de 21 martie 2018, instanţei în vederea dispunerii unei măsuri preventive. Şi polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Rădăuţi Prut , în urma unei misiuni specifice efectuate pe raza localității de frontieră Păltiniş, au descoperit şi indisponibilizat cinci baxuri ce conţineau 149.600 țigarete. În ambele cazuri, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă şi contrabandă calificată, precum și pentru depistarea tuturor persoanelor implicate și documentării întregii activități infracționale. Bunurile în valoare totală de 115.000 lei au fost reţinute în vederea confiscării.