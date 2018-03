NAŢIONAL: Primar în greva foamei

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Primarul comunei vâlcene Mateeşti, liberalul Ion Valerian Alexie, a anunţat miercuri că a intrat în greva foamei în semn de protest faţă de nevotarea bugetului de către consilierii locali, după ce, la ultimele cinci şedinţe, consilierii PSD fie nu au votat pentru proiectul referitor la buget, fie au absentat.

Edilul Ion Valerian Alexie susţine că, din cauza neadoptării bugetului, primăria a intrat în blocaj şi nu mai pot fi plătite salarii, facturi la utilităţi, contracte etc.

"Am intrat astăzi (miercuri n.r.), de la ora 9,00, în greva foamei. Protestez împotriva aleşilor locali, care au depus, ca şi mine, jurământul, dar până acum nu au votat bugetul localităţii. Nu au motive concrete, doar minciuni pentru spaţiul public. Eu am muncit pentru proiecte pentru comună, de canalizare, reabilitare grădiniţă, drumuri, pentru unele dintre ele am semnat şi contractele de finanţare, dar acum acestea sunt în pericol pentru că nu avem buget. De mâine, de la 10,00 voi merge în faţa Consiliului Judeţean pentru a protesta acolo până la deblocarea situaţiei", a declarat Ion Valerian Alexie.

Acesta a precizat că a informat şi Instituţia Prefectului Vâlcea despre protestul său.

Primarul a precizat că, pe 15 februarie, a convocat Consiliul Local (CL) Mateeşti în şedinţă ordinară, pe ordinea de zi fiind şi proiectul de buget, dar cei şase consilieri PSD nu au votat acel proiect. Pe 19 februarie a fost convocat din nou CL Mateeşti, în şedinţă extraordinară, în scopul adoptării bugetului, dar atunci consilierii locali PSD au absentat. O nouă şedinţă a CL Mateeşti, ordinară, a fost convocată pe 7 martie, când consilierii PSD au fost prezenţi, dar nu au votat bugetul, iar pe 15 martie a fost convocată o şedinţă extraordinară de la care social-democraţii au lipsit. Miercuri, 21 martie, la ora 8,00, a fost convocat încă o dată CL Mateeşti şi din nou consilierii locali PSD au lipsit. După această ultimă şedinţă, în care nu a fost posibilă adoptarea proiectului de buget al localităţii, primarul Alexie a decis să intre în greva foamei.

Edilul susţine că aleşii locali ai PSD din Mateeşti nu au adus amendamente la proiectul de buget.