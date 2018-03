NAŢIONAL: Operatorii economici care îşi desfaşoară activitatea pe malul Dunării au o săptămână să strângă gunoaiele din zona lor de lucru

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Garda de Mediu din Galaţi a notificat agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea pe malul Dunării să îndepărteze, în termen de o săptămână, tonele de gunoaie din zona lor de lucru, în caz contrar fiind pasibili de amenzi între 50.000 şi 100.000 lei, a declarat joi purtătorul de cuvânt al instituţiei, Marian Daniel Mocanu.

Potrivit sursei citate, zona Trecerii Bac din Galaţi spre malul tulcean al Dunării, dar şi zona pontoanelor plutitoare sunt sufocate de tone de resturi menajere şi vegetale, trunchiuri de copaci sau peturi, aduse de creşterea accelerată a debitului şi a cotelor fluviului cauzată de ploile de săptămâna trecută şi de topirea bruscă a zăpezii.

Operatorii economici de pe malul Dunării se plâng de faptul că nu au mijloacele necesare pentru a strânge tonele de gunoaie adunate în zonele lor de activitate.

"Este adevărat că s-au adunat multe gunoaie. Am fost notificaţi şi de Garda de Mediu. Noi căutăm soluţii pe la firmele cu care am lucrat şi în anii din urmă, dar deocamdată nu am mai găsit ajutor din partea lor că nu mai au acel graifer pentru strângerea gunoaielor. Am mai vorbit şi în alte părţi, dar deocamdată nimic. Este imposibil să intrăm să adunăm aşa gunoaiele, trebuie măcar o macara plutitoare. Oricum, le scoatem şi a doua zi gunoaiele sunt înapoi. Nu avem ce face aşa, ne trebuie utilaje, dar nu am găsit încă", a declarat şeful de flotă de la Trecere Bac, Grigore Crăciun.

Reprezentanţii Gărzii de Mediu monitorizează situaţia şi, în urma sesizărilor de la cetăţeni, au notificat administratorii firmelor de pe malul Dunării.

"Am transmis notificări către toţi operatorii care sunt pe malul Dunării şi vorbesc de cei cu pontoane, de cei de la Punctul Trecere Bac, de toţi cei care au fost notificaţi pentru curăţarea gunoaielor din zona respectivă, pentru fiecare zonă pe care o au în administrare. Le-am lăsat un termen de o săptămână, pentru că nu este uşor să le iei de acolo, sunt destul de multe şi este destul de costisitor să le iei din apă, după care vom face o altă acţiune de control. După care vedem ce au făcut sau ce nu au făcut şi vom aplica sancţiuni dacă nu şi-au îndeplinit obligaţiile. Sancţiunile sunt, conform OUG 195/2005 cu completările şi modificările ulterioare, de la 50.000 la 100.000 lei pentru operatorii economici", a precizat Daniel Mocanu.