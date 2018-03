SPORT: Adrian Boingiu: Aceasta generatie este peste toate!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Viitorul fotbalului românesc este asigurat. Cel puțin asta susține selecționerul reprezentativei „under 19” a României, care a surclasat Serbia, scro 4-0, la Turneul de Elită care are loc în această perioadă în țara noastră.

Adrian Boingiu, susține că jucătoriii care fac parte din lotul reprezentativei „under 19” a României vor avea un cuvânt greu de spus în fotbalul românesc.

„Nu e nicio noutate, de fiecare dată am încercat să fim responsabili, să privim înainte, acest meci este deja istorie. Ne interesează meciul cu Suedia de sâmbătă și restul nu mai contează. La ceea ce ne-am propus trebuie să scoatem maximum din ceea ce avem. Cu siguranță există potențial ca unul dintre acești copii, peste ani și ani, să ajungă selecționerul naționalei. Cosmin Contra a fost un jucător deosebit, care muncea mult, îl regăsesc foarte mult între cei pe care îi antrenez acum. Sincer, calitatea celor pe care îi am acum este cu mult mai mare decât a celor pe care îi aveam la vremea respectivă. Nu degeaba i-am comparat cu cei din generația lui 81, generația lui Raț, Rădoi, Codrea, Vlad Munteanu, Marius Niculae, Bilașco, am zis că sunt peste ei. Până acum au dovedit-o valoric și prin prisma rezultatelor”, a declarat selecționerul Adrian Boingiu.