SPORT: Danciulescu: Voi lucra foarte bine cu echipa pe care o am!

Ionel Dănciulescu, care până de curând a ocupat funcția de director sportiv al „câinilor” a spus că va avea o relație de colaborare foarte bună cu tehnicianul Florin Bratu, cei doi fiind foarte apropiați.

„Voi lucra foarte bine cu echipa pe care o am, voi avea o relație foarte bună cu Florin pentru că vom lua deciziile împreună. Eu voi decide la Dinamo și în privința antrenorului, dar Florin are susținerea mea din toate punctele de vedere. Dacă vrei să ai rezultate, un drum al tău de a face performanță, trebuie să ai continuitate și la nivelul băncii tehnice. Florin, cât are contract, un an și jumătate, va fi antrenorul lui Dinamo, nu se pune problema de a-l înlocui chiar dacă nu va avea rezultate. Pentru că acestea nu pot apărea peste noapte”, a declarat Ionel Dănciulescu.