INTERNAŢIONAL: Ora Pământului

Evenimentul Ora Pământului ("Earth Hour"), marcat în anul 2018 la data de 24 martie în intervalul 20.30 - 21.30, reprezintă cea mai mare manifestare voluntară de mediu din istoria omenirii.

Ora Pământului începe în insulele Fiji, trecând apoi în Asia, Europa şi America. Obiectivul acestei iniţiative este să amintească faptul că energia consumată are un efect negativ asupra planetei şi să îndemne autorităţile şi persoanele particulare să acţioneze pentru menţinerea climei în limitele normale. Energiile fosile (cărbune, gaz, petrol), utilizate în producerea electricităţii, sunt responsabile de trei sferturi din emisiile de gaze cu efect de seră, aflate la originea încălzirii climatice.

De-a lungul timpului, organizatorii au marcat acest eveniment prin stingerea luminilor pentru o oră în construcţii emblematice: cele mai înalte turnuri gemene, Petronas Twin Towers, din Kuala Lumpur (Malayezia); Sfinxul şi piramidele (Egipt); cel mai înalt turn din lume (829 m, 200 de etaje) construit în Dubai, Burj Khalifa; la Moscova, clădirile din jurul Pieţei Roşii, Muzeul Istoriei, magazinul GUM, catedrala Vasili Blajenâi şi o parte din incinta Kremlinului; la Paris, Turnul Eiffel, Primăria, catedrala Notre-Dame, Arcul de Triumf şi Piaţa Concordiei; la Lisabona, Turnul Belem şi mânăstirea Jeronimos; la Londra, Palatul Westminster, Palatul Buckingham, Turnul Londrei; Fântâna din Geneva, catedralele din Lausanne şi Fribourg, castelul din Chillon etc.

Prima ediţie a evenimentului a avut loc în 2007, la Sydney, în Australia, înregistrându-se participarea a 2,2 milioane de oameni. Mişcarea "Earth Hour" a fost iniţiată de "World Wide Fund for Nature" (WWF) (Fondul mondial pentru natură), care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Înfiinţată în 1961, misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii vor trăi în armonie cu natura. În 2017 se estimează că 187 de ţări şi teritorii au participat la Ora Pământului, pentru a marca un deceniu de la prima manifestare, potrivit awsassets.panda.org.

În acest an, mai multe oraşe din ţară şi-au anunţat participarea la Ora Pământului prin oprirea iluminatului public în zone extinse, pentru a atrage atenţia asupra importanţei fiecărui cetăţean în protejarea mediului. Numeroase instituţii publice şi private din toată ţara participă, an de an, la eveniment. În România, ea se marchează din 2009, continuând tradiţia stingerii luminilor în mod simbolic. Între evenimentele organizate în România, cu acest prilej, se numără şi acţiuni educative, concursuri, dezbateri publice, activităţi culturale şi altele. Între acestea, pentru 2018 menţionăm următoarele evenimente, ele fiind doar câteva dintre cele ce se vor desfăşura la nivelul întregii ţări.Toţi cei care participă la eveniment sunt invitaţi să se înscrie pe www.ora-pamantului.ro.

Imobilul primăriei, precum şi principalele artere de pe raza municipiului Slatina, vor fi cufundate în întuneric. Totodată, în aceeaşi zi şi în acelaşi interval orar, pe esplanada din centrul oraşului va avea loc un recital în aer liber susţinut de aproximativ 50 de copii ai Corului "Dolce" de la Colegiul Naţional Vocaţional "Nicolae Titulescu", cor premiat la toate ediţiile olimpiadei naţionale corale.

Primăria Sibiu va întrerupe iluminatul public şi arhitectural din Piaţa Mare din centrul oraşului sâmbătă, între orele 20.30 şi 21.30, pentru a sărbători Ora Pământului. Primăria Municipiului Ploieşti, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti, susţine evenimentul "Ora Pământului", prin oprirea iluminatului public în zona centrală, respectiv Centrul Civic şi Bulevardul Independenţei.Clădirea Primăriei Municipiului Mediaş va avea luminile stinse. Iluminatul în spaţiul public central al oraşului Râmnicu Vâlcea va fi oprit dar va fi organizat în seara zilei de 24 martie şi un program divers de activităţi în Scuarul Mircea cel Bătrân.

În Centrul vechi al Braşovului, anul acesta, luminile vor fi stinse într-o zonă mai mare decât cea din anii trecuţi. Iluminatul public va fi oprit pe 27 de străzi din zona Centrului istoric, în Piaţa Sfatului, în Curtea Bisericii Negre, în Piaţa Enescu şi în piaţeta de pe strada Sf. Ioan. Printre altele, în Piaţa Sfatului 100 de copii, care fac parte din nouă coruri din tot judeţul, vor cânta alături de Corul Naţional de Cameră ’’Madrigal-Marin Constantin’’.

Jandarmeria Română se alătură şi în acest an iniţiatorilor acţiunii internaţionale Ora Pământului, precum şi demersurilor Guvernului României de a mobiliza în număr cât mai mare instituţiile publice, cu scopul atragerii atenţiei asupra problemelor de mediu actuale: poluarea, încălzirea globală şi folosirea resurselor finite pentru satisfacerea consumului din ce în ce mai ridicat de energie. Astfel, toate unităţile Jandarmeriei Române vor participa activ la acţiune, prin stingerea luminilor şi oprirea aparaturii electronice în sediile acestora, excepţie făcând doar sistemul comunicaţional şi dispeceratul unităţilor pentru a nu afecta capacitatea operaţională şi misiunile ce revin instituţiei.

În fiecare an, în penultimul sau în ultimul weekend al lunii martie, în jurul datei când sunt marcate echinocţiile de primăvară sau de toamnă în nordul şi, respectiv, sudul emisferei (ceea ce reprezintă momentul când Pământul este cel mai aproape de Soare în ambele emisfere), milioane de oameni din lumea întreagă sting luminile timp de o oră, alăturându-se evenimentului de mediu "Earth Hour", un simbol ce exprimă grija faţă de planetă, potrivit ora-pamantului.ro/wwf-si-earth-hour.