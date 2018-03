LOCAL: Accident grav la Stauceni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un barbat de 34 de ani, din Siliscani, a ajuns in aceasta noapte la Urgente, dupa ce a fost victima unui grav accident de circulatie. Evenimentul a avut loc la intrarea in Stauceni dinspre Victoria, cand un autotren cu numere de Bistrita Nasaud, condus de un sofer de 30 de ani, a derapat pe soseaua acoperita cu zapada intr-o curba la dreapta, moment in care a lovit un autoturism de teren Land Rover, condus de barbatul din Siliscani.

Masina acestuia a intrat sub rotile camionului, barbatul fiin prins intre fiarele contorsionate ale masinii. La fata locului a ajuns un echipaj al Serviciului de Ambulanta, care era in trecere, acordandu-i victimei primul ajutor. Doua echipaje de descarcerare au muncit 15 minute pentru a-l scoate pe barbat si preda cadrelor medicale.

Acesta a fost dus la Urgente cu mai multe traumatisme.

La fata locului au ajuns si politistii, care au inceput o ancheta, soferul de camion fiind extrem de nervos din cauza starii drumului acoperit cu zapada.