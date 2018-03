NAŢIONAL: Actriţa Aimee Iacobescu a murit la vârsta de 71 de ani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Aimee Iacobescu a murit. Actrița, care în ultimii ani s-a luptat cu o boală nemiloasă, a încetat din viaţă la vârsta de 71 de ani.

Aimee Iacobescu a jucat zeci de roluri în piese și filme, dar va rămâne în inimile iubitorilor de film cu rolul Domniței Ralu, din seria filmelor cu haiduci.

Artista și fratele său geamăn, Dorel, s-au născut în noaptea de Sânziene, în 1946, în localitatea Unguriu, județul Buzău, dar în acte a fost declarată data nașterii 1 iulie.

Mama actriței era absolventă a facultății de desen și scenografie, iar tatăl era medic militar.

’’Tata îi scria mamei scrisori de dragoste care începeau cu ’’ma bien aimée’’. Numele meu de acolo provine. Tot ce am mai frumos în mine s-a născut acolo, în locurile acelea unde am copilărit. În vatra satului era o livadă și în fiecare an, primăvara, îmi propuneam împreună cu fratele meu să așteptăm momentul în care vor înflori pomii. Dar adormeam, iar livada înflorea de fiecare dată noaptea’’, mărturisea actrița într-un interviu.

Debutul în teatru a avut loc la vârsta de 16 ani, când a jucat în spectacolele ’’Alizuna’’ de Tina Ionescu Demetrian și ’’Adam și Eva’’ de Aurel Baranga.

În acea perioadă, a liceului, a avut loc întâlnirea providențială cu regizorul Sică Alexandrescu, care o remarcase la un festival școlar de recitări, unde a fost premiată. În anul 1963 el i-a dat primul rol pe scena Naționalului, în piesa ’’Adam și Eva’’.

’’Tata nu a fost de acord să mă fac actriță. Îmi spunea că voi muri de foame cu meseria asta’’, spunea artista în interviu.

Și totuși, ambii frați au dat examen la actorie și au fost admiși.

’’Dorel intrase inițial la Politehnică, dar regizorul Alexandru Finți l-a convins să se prezinte la examen la teatru. Nu i-a spus tatei din prima că a reușit, dar când a aflat, i-a promis că după ce termină facultatea o să urmeze alta, care să-i aducă o meserie mai bine plătită’’, își amintea actrița Aimee Iacobescu.

Au terminat amândoi șefi de promoție, în 1968, la clase diferite — ea la clasa prof. Beate Fredanov, asistent Octavian Cotescu, el la clasa prof. Costache Antoniu. Fratele geamăn a jucat în câteva piese, apoi a terminat a doua facultate, de limbi străine. În 1981 a plecat cu o bursă dată de statul portughez la Lisabona. S-a căsătorit cu Roxana Eminescu, descendentă a poetului național. Din nefericire, copilul lor s-a născut cu probleme de sănătate și au plecat în Franța pentru a-l putea trata. S-au stabilit acolo.

’’Mi-aduc aminte, când am dat examen, mama mi-a lucrat o bluză și o fustă din hainele ei, și atunci, la proba orală am purtat prima mea pereche de pantofi cu toc’’, mărturisea actrița.

În timpul facultății a mai jucat și în ’’Jocul adevărului’’, de Sidonia Drăgușanu. Fiind șefă de promoție, Aimee Iacobescu a fost repartizată la Teatrul Național. Alte roluri au fost cele din ’’Ulciorul sfărâmat’’ — 1968, pe scena Teatrului din Craiova, ’’Troienele’’ de Jean Paul Sartre, ’’Furtuna’’ de Nikolai Alekseevici Ostrovski, ’’Apus de soare’’ de Barbu Ștefănescu Delavrancea, ’’Richard al III-lea’’ de William Shakespeare, ’’Coana Chirița’’ de Tudor Mușatescu, ’’Vlaicu Vodă’’ de Alexandru Davila, ’’Titanic Vals’’ de Tudor Mușatescu, ’’Marea’’ de Edward Bond, ’’Regele și cadavrul’’ de Vlad Zografi și altele.

Debutul în film a fost în 1966, cu ’’Șapte băieți și o ștrengăriță’’, alături de Jean Marais.

La Teatrul Național, mentor i-a fost regizorul Mihai Berechet. A jucat roluri de tinere inocente, personaje comice, travestiuri, femei crude, personaje dramatice.

Rolurile pe care le-a simțit cel mai aproape de firea sa au fost Ioana, din piesa ’’Acolo, departe’’ de Mircea Ștefănescu și Laura din ’’Menajeria de sticlă’’ de Tennesse Williams.

Din bogata sa filmografie amintim ’’De-aș fi... Harap Alb’’, ’’Haiducii’’, ’’Răpirea fecioarelor’’, ’’Haiducii lui Șaptecai’’, ’’Zestrea domniței Ralu’’, ’’Săptămâna nebunilor’’ — în ultimele trei interpretând rolul domniței Ralu, cu care publicul a identificat-o—, ’’Cu mâinile curate’’, ’’Nu filmăm să ne-amuzăm’’, ’’Osânda’’, ’’Revanșa’’, ’’Ultima noapte de dragoste’’, ’’Dumbrava minunată’’, ’’Cuibul de viespi’’.