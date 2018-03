LOCAL: Percheziţii la Coţuşca şi Havârna

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Poliţiştii de frontieră botoşăneni în cooperare cu lucrători ai Poliţiei Darabani, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani, au efectuat astăzi mai multe percheziţii domiciliare pe raza comunelor Coțușca și Havârna, la persoane cu preocupări în sfera contrabandei cu ţigări. Operaţiunea a avut loc în urma unor cercetări derulate de poliţişti de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Rădăuți Prut, cu sprijinul colegilor din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani și în cooperare cu polițiști din cadrul Poliției Darabani, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani. „În urma documentării activităţilor infracţionale, în perioada februarie - martie a.c., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Darabani, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Rădăuți Prut au stabilit că mai mulți cetăţeni români, cu vârste între 30 și 65 ani, domiciliaţi pe raza judeţului Botoşani, desfăşoară activităţi de colectare, transport, depozitare şi vânzare de produse accizabile supuse marcării, cunoscând că acestea provin din contrabandă, obţinând astfel, în mod ilicit, beneficii financiare”, se arată într-un comunicat de presă emis de Serviciul teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani. În urma celor patru percheziţii a fost descoperită şi reţinută cantitatea totală de 39.120 ţigarete diferite mărci, de provenienţă R. Moldova şi Duty Free, precum și 24 litri de alcool, în valoare totală de 23.000 lei. În cauză, faţă de trei persoane sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii de infracțiuni asimilate infracţiunii decontrabandă, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun. Totodată, cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz în vederea identificării tuturor persoanelor implicate în activitatea infracţională.