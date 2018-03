LOCAL: Curaj şi sinceritate într-o dezbatere despre disabilităţi la Laurian

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Realităţi triste dar adevărate despre tinerii cu disabilităţi şi despre dificultăţile cu care se confruntă mai ales în momentele în care doresc să intre pe piaţa muncii. Aceasta a fost tema, deosebit de sensibilă, discutată de peste 100 de elevi, profesori, părinţi ai copiilor cu probleme, reprezentanţi ai statului, în cadrul întâlnirii de joi, 28 martie, din Aula Magna a Colegiului Naţional „A.T.Laurian”. Abordările, ce au surprins prin adevărurile cutremurătoare mărturisite de botoşăneni ce trăiesc aceste realităţi pe propia piele, au avut loc în cadrul proiectului KA 2, Sharing the world disability and displacement, proiect derulat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene in cadrul Programului Erasmus +, în parteneriat cu alte şase ţări UE.

Cu statisticile în faţă, aşa cum au fost prezentate de Mihaiela Iacob, reprezentanta AJOFM Botoşani, laurienii au putut afla adevăruri de dincolo de hârtii şi legislaţie. Despre cât de grea este viaţa unui tânăr nevăzător dar şi ce înseamnă adevărata omenie le-a explicat Carmen Moraru, reprezentanta Asociaţiei Nevăzătorilor din Botoşani, un real exemplu de Om pentru elevi, o enciclopedie de cazuistică deloc veselă. Dan Palimariu, preşedintele Asociației “Down Activ” Moldova, fost elev al Laurianului, i-a îndemnat pe elevi să încerce, încă de pe băncile şcolii, să se pregatească de intrarea pe piaţa muncii, să îmbine teoria cu practica, să intre în structuri de voluntari, să fie activi şi alături de oamenii cu probleme. Audienţa a putut afla aspecte rare legate de modul cum simt şi gândesc persoanele cu Sindrom Down, Dan Pălimariu vorbindu-le elevilor şi în calitate de părinte.

La intâlnire au participat şi reprezentanți ai Consiliului Elevilor, organizația C.N.”A.T.Laurian”. Ionuţ Petre Sîrbu, preşedintele structurii, elev in clasa a XI-a a adresat colegilor săi îndemnul de a inţelege nevoia de participare la proiectele sociale, o surpriză plăcută fiind şi participarea fostului elev, Cătălin Ruxandar, în prezent student în Anglia, cu un mesaj impresionant adresat laurienilor.

„Echipa de proiect mulţumeşte invitaţilor pentru participare şi promite să rămână implicată, nu doar pe durata proiectului, ci chiar să realizeze activităţi noi pentru comunitate şi pentru persoanele aflate in dificultate. Sunt convinsă că laurienii au înţeles că trebuie să se implice, altfel ştiinţa se pierde în vorbe.”, a declarat în acest context Ana Gabriela Tanasă, coordonatorul proiectului derulat de laurieni.