LOCAL: Zeci de percheziţii în judeţ. Şase suspecţi duşi la audieri

Acţiune de proporţii organizată ieri de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, în colaborare cu poliţiştii Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani şi jandarmi din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi. În urma unei operaţiuni care a vizat combaterea traficului cu ţigări, anchetatorii au efectuat 37 de percheziţie, pe raza întregului judeţ, într-un dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani. În urma activităţilor desfăşurate, au fost identificate şi confiscate peste 38.000 de pachete de ţigarete de provenienţă Republica Moldova şi duty free, pentru care persoanele care le deţineau nu au putut prezenta documente legale şi despre care cunoşteau că provin din activităţi de contrabandă. Valoarea ţigaretelor confiscate este de 20.000 de lei. Totodată, 6 dintre persoanele percheziţionate au fost conduse la sediul IPJ Botoşani pentru audieri. În cauză se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de colectare, deţinere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere şi vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.