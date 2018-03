NAŢIONAL: Parlamentarii PNL şi USR pentru a doua oară la CCR sesizarea privind legile Justiţiei

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Parlamentarii PNL şi USR au depus pentru a doua oară sesizare la Curtea Constituţională privind legile Justiţiei, adoptate luni şi de Senat, a anunţat, joi, deputatul liberal Gabriel Andronache.

"Am depus la Secretariatul General al Camerei Deputaţilor sesizările pe reglementările reexaminate cu privire la legile Justiţiei. Am sesizat din nou CCR, pentru că, în mod evident, ceea ce au făcut colegii din majoritatea parlamentară, respectiv cei de la PSD-ALDE-UDMR, în procedura de reexaminare, nu are nicio legătură cu ceea ce a scris CCR în cele trei decizii", a declarat Andronache la Parlament.

Potrivit acestuia, PNL şi USR au constatat 37 de motive de neconstituţionalitate: la Legea 303 privind statutul magistraţilor sunt 22, la Legea 317 referitoare la CSM - nouă iar în cazul Legii 304 privind organizarea judiciară, şase motive de neconstituţionalitate. Acestea au fost identificate plecând de la chestiuni care ţin de modul în care au fost adoptate noile reglementări, a precizat el.

El a reamintit că rapoartele au venit la plen atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat în ziua în care au fost adoptate.

"Vă reamintesc că în plenul Senatului a fost introdus în Legea 303 un amendament care a fost denumit de majoritatea parlamentară de corelare tehnico-legislativă, când el, practic, a modificat definiţia erorii judiciare. Inadmisibil, din punctul nostru de vedere, ca aşa ceva să se întâmple în procedura parlamentară. Există totodată foarte multe motive care se referă la conţinutul acestor modificări şi care fac în continuare reglementările în cauză toxice pentru sistemul de justiţie din România. Ca atare, avem speranţe mari că reglementările vor fi din nou declarate neconstituţionale şi vor reveni în procedură legislativă", a mai spus Andronache.