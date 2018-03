Costel Lupaşcu solicită demisia managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În programul de guvernare al PSD sănătatea reprezintă un obiectiv de interes național În acest sens au fost făcuți pași importanți în realizarea și continuarea programelor de achiziționare a echipamentelor medicale deoarece este prioritară asigurarea serviciilor medicale de calitate.

Astfel, pentru Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani s-a reușit achiziția de echipamente medicale de ultimă generație, în valoare de peste 1,3 milioane de euro : un aparat de rezonanță magnetică RMN și un computer tomograf CT , care a și fost adus la spital de mai bine de o lună.

Spitalul Județean de Urgență Botoșani a primit un al doilea Computer Tomograf ce ar fi trebuit să deservească un număr mai mare de pacienți și să se înregistreze o reducere a timpului de așteptare, iar pacienții să nu mai fie nevoiți să se deplaseze în alte județe pentru investigații de înaltă performanță. Din păcate acest Computer Tomograf nu a fost pus în funcțiune, nu este pregătit pentru a intra în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru investigații ale pacienților internați cât și a celor din ambulatoriu. Mai mult, zilele trecute CT-ul vechi s-a defectat și se defectează în mod repetat, iar pacienții spitalului nu pot beneficia de această investigație pentru precizarea corectă a diagnosticului.

,,Există nenumărate motive pentru care s-ar putea solicita demisia managerului Spitalului Județean de Urgență Botoșani în fiecare zi, dar această situație este inadmisibilă. Prin achiziționarea celui de al doilea Computer tomograf am dorit să prevenim o situaţie de criză de acest gen, dar totodată am considerat că medicii vor avea posibilitatea de a își exercita profesia în conformitate cu standardele europene și vor putea pune un diagnostic precis, ceea ce înseamnă servicii medicale de calitate oferite pacienților și timp câștigat pentru instituirea și administrarea tratamentului corect. Din păcate investițiile nu sunt suficiente atâta timp cât managementul spitalului este deficitar, de aceea solicit public demisia managerului Spitalului Județean de Urgență Botoșani. În calitatea mea de specialist în domeniul sănătății, consider că activitatea managerială de la Spitalul Județean de Urgență Mavromati Botoșani este una foarte slabă și nu pune în prim plan interesul pacientului. Nu putem risca, noi, factori responsabili, pacienți, părinți, aparținători ca aceste aparate, CT-ul și RMN-ul să nu fie funcționale la termenele stabilite.’’

Deputatul Costel Lupașcu, în calitate de membru al Comisiei pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților, va continua să depună toate eforturile necesare pentru asigurarea unor condiții cât mai bune pentru toți pacienții din județul Botoșani.