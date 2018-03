LOCAL: Bărbat dispărut de la domiciliu căutat cu poliţia

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un bărbat care a dispărut ieri de la domiciliu este căutat în prezent de familie, cu ajutorul poliţiştilor. În vârstă de 66 de ani, Gheorghe Huţanu locuia în satul Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu, iar pe 29 martie a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Rudele au intrat în alertă şi au anunţat dispariţia la Inspectoratul de Poliţie Judeţean. Potrivit celor din familie, bărbatul este diagnosticat cu afecțiuni psihice și nu are asupra sa niciun act de identitate. Înalt de circa 1,75 metri, cărunt, tuns drept, cu calviţie, Gheorghe Huţanu este nebărbierit şi are ochii căprui. Rudele spun că nu are semne particulare, însă la data dispariţiei bărbatul purta o geacă verde din tercot cu o dungă neagră orizontală la nivelul umerilor, pantaloni maro, fes negru și era încălțat cu papuci din cauciuc, negri. Persoanele care pot oferi informaţii despre bărbat sunt rugate să sune la 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.