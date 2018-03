NAŢIONAL: Dacian Cioloş a depus actele pentru înfiinţare partidului "Mişcarea România Împreună"

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cererea de înfiinţare a partidului "Mişcarea România Împreună" a fost depusă la tribunal, a anunţat vineri fostul premier Dacian Cioloş.

"În decembrie anul trecut am anunţat (...) că din Platformă (n.r. - România 100) urmează să se desprindă un partid politic în aşa fel încât să avem şi vehicul politic să mergem mai departe decât suntem în momentul de faţă cu Platforma. Astăzi de dimineaţă a fost depusă la tribunal cererea de înregistrare a unui nou partid politic ieşit din Platformă. Este vorba de partidul ’Mişcarea România Împreună’. Am decis deci să facem şi acest pas. E primul pas, acela de cerere a înregistrării unui partid. Partidul va exista formal în momentul în care acest proces de înregistrare va fi finalizat la tribunal. Astăzi facem anunţul demersului pe care l-am făcut şi nu al lansării partidului, îl vom lansa când va există ca atare. (...) Astăzi vă anunţăm că am făcut demersul şi că am intrat într-o zonă de non retur, adică am făcut pasul acesta înainte peste linia de start, dar partidul va exista după ce judecătorii vor decide că ceea ce am propus noi acolo este corect, conform legii, şi partidul poate să funcţioneze legal", a spus Cioloş, vineri, la un eveniment intern al Platformei România 100 transmis live pe Facebook.

Fostul premier a menţionat valorile pe care viitorul partid şi le propune.

"În documentele pe care le-am depus la tribunal pentru înregistrarea partidului veţi vedea că, pe lângă Statut, în programul politic (...) noi am dezvoltat mai degrabă într-un primă fază fundaţia aceasta în jurul unor valori care ne reprezintă, valori de la care vrem să pornim în proiectul politic: onestitate, competenţă, bun simţ, transparenţă, credinţa că fiecare om e important, că un proiect de reconstrucţie trebuie să fie în jurul oamenilor, valorilor lor şi aspiraţiilor şi că toate soluţiile trebuie să aibă la bază aceste valori. (...) Obiectivul este că în lunile următoare, până la momentul lansării efective a partidului, să adăugăm la această fundaţie (...) şi soluţiile pe care le propunem pe teme mari pe care există aşteptări în societate", a mai spus Cioloş.

El a precizat că Platforma România 100 nu se transformă într-un partid politic.

"Din platformă se va desprinde partidul politic. Platforma va continua să-şi desfăşoare activitatea. (...) Până la momentul în care vom lansa partidul, proiectul partidului se va alimenta în continuare din ceea ce vom lucra în comunităţile tematice. (...) Riscul cel mai mare pentru un partid este să devină un jucător în arena politică în confruntarea cu celelalte partide şi să confunde scopul cu mijloacele, să înceapă să simtă că scopul este de a arăta că este mai bun decât celălalt partid şi nu de a fi conectat la realităţile de pe teren pentru a avea legătură cu oamenii. (...) Dincolo de structurile de reprezentare ale partidului - filiale judeţene, locale şi aşa mai departe, acelea vor fi structuri de reprezentare - pentru noi sunt foarte importante structurile de conlucrare la nivel local, deci comunităţile locale rămân esenţiale. Comunităţile locale nu se vor transforma în filiale. Cei din comunităţile locale care vor să facă politică se vor înscrie în partid şi vor acţiona în structuri ale partidului care vor fi create", a arătat Cioloş.

La eveniment au participat şi Vlad Voiculescu şi Dragoş Pâslaru - care au deţinut funcţia de miniştri în Cabinetul Cioloş, şi fostul purtător de cuvânt al Guvernului Liviu Iolu.

Logoul partidului va fi "RO+".