SPORT: Cota 2.75 pentru o victorie a FC Botosani la Chiajna

FC Botoșani are o cotă de 2.75 la victorie în jocul de la Chiajna. Aceeași cotă o are și Concordia pentru a se impune în fața echipei pregătite de Costel Enache. Remiza are la pariuri cota 3.05.

Partida de la Chiajna dintre Concordia și FC Botoșani, contând pentru etapa a III-a din play-out-ul Ligii I va avea loc vineri de la ora 18:00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom și Look.