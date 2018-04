SPORT: Enache: Elevii mei sunt încrezători înaintea meciului cu Dinamo!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache a declarat în urmă cu puţin timp într-o conferinţă de presă că elevii săi sunt încrezători înaitea meciului de mâine cu Dinamo.

„Rezultatul de la Chiajna deşi nu este un rezultat extraordinar, este unul care să ne dea încredere pentru că venim după o perioadă în care nu am jucat, ne-am pierdut ritmul de joc, am venit pe contexte diferite. Țineți minte situația din ultimele meciuri, terenuri grele, am ajuns pe un teren sintetic pe o vreme foarte calduroasă chiar și în condiții total opuse față de care am jucat în ultimul timp. Echipa a încercat să construiască, jucătorii au acceptat duelurile și statistica arată ca am câștigat mai multe dueluri decât adversarul. E un factor important pentru noi, suntem o echipă care acceptăm adsersitatea, lupta și trebuie să menținem ritmul acesta. Din punctul meu de vedere cred că aveam o oportunitate bună să jucăm atunci cu Dinamo, aveam un moral bun și am fi avut continuitate în jocuri, dar sper ca şi mâine să fie o oportunitate pentru noi să scoatem un rezultat pozitiv. Eu sper să fim încrezători chiar dacă Dinamo are un nucleu bun cu jucători de calitate. Pe partea ofensivă sunt jucători care ne pot creea foarte multe probleme”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani.

Partida de pe „Municipal” dintre FC Botoşani şi Dinamo, meci restanţă din etapa a II-a a play-out-ului Ligii I va avea loc mâine de la ora 18:00, jocul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport şi Look.