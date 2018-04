NAŢIONAL: Moţiunea simplă împotriva ministrului Culturii va fi dezbătută în plenul Camerei Deputaţilor

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Moţiunea simplă iniţiată de Opoziţie împotriva ministrului Culturii, George Ivaşcu, va fi dezbătută marţi în plenul Camerei Deputaţilor.

"Moţiunea se va dezbate marţi, 3 aprilie, şi votul va fi la votul final. Dezbaterea va avea loc după ’Ora prim-ministrului’", preciza, săptămâna trecută, secretarul Camerei Deputaţilor Georgian Pop.

Lunea trecută, Opoziţia a depus moţiunea simplă intitulată "PSD calcă în picioare cea mai mare sărbătoare a românilor de pretutindeni - Centenarul Marii Uniri", care îl vizează pe ministrul Culturii, George Ivaşcu.

Moţiunea este iniţiată de 108 deputaţi de la PNL, USR şi PMP.

Prin moţiune, deputaţii semnatari îşi arată îngrijorarea "profundă" faţă de "incapacitatea" Guvernului de a administra buna desfăşurare a sărbătorii de la 1 Decembrie. Deputaţii Opoziţiei consideră necesară o dezbatere publică având ca temă găsirea de soluţii pentru reconsiderarea unui plan naţional dedicat Centenarului Marii Uniri.

"Prezenta moţiune este despre trezirea, în ultimul ceas, la realitate a ministrului Culturii şi a guvernanţilor actuali să facă ceva pentru ca românii să poată celebra Centenarul Marii Uniri aşa cum se cuvine. Prezenta moţiune aduce în atenţie apărarea intereselor sectorului cultural, ale instituţiilor din domeniu şi oamenilor implicaţi şi, în acelaşi timp, subliniază necesitatea urgentă a soluţionării problemelor cu care se confruntă acest mediu sub actuala guvernare", susţin parlamentarii Opoziţiei.

Semnatarii moţiunii susţin că toate acţiunile şi declaraţiile ministrului Culturii nu au făcut altceva decât să demonstreze "incoerenţa actului de guvernare într-o problemă prioritară, precum organizarea manifestărilor Centenarului".

"Ministerul Culturii a intrat într-o epocă a lipsei de transparenţă, a blocajului instituţional, a lipsei dialogului cu Parlamentul şi a lipsei de strategie de dezvoltare", adaugă aceştia.

Deputaţii Opoziţiei îl critică pe ministrul Culturii şi pentru faptul că nu s-a prezentat la şedinţele Comisiei de cultură.

"Vă caracterizează absenţa, domnule ministru! Absenţa din tot ceea ce înseamnă activitate, proiecte concrete şi materializate în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Poate aveţi lucruri mai bune de făcut şi nu vrem să vă reţinem în funcţia de ministru al Culturii tocmai în anul Centenarului", se arată în moţiunea simplă.

Potrivit documentului, România are zero proiecte aprobate, zero proiecte finanţate şi zero proiecte implementate la nivel naţional pentru celebrarea Centenarului.

Semnatarii mai spun că ministrul Culturii nu a semnat contractul de execuţie pentru realizarea Monumentului Unităţii Naţionale de la Alba Iulia.

Deputaţii Opoziţiei îi solicită ministrului Culturii să plece din această funcţie.

"Scăpaţi-ne de situaţia jenantă în care se află ţara noastră, aceea de a nu fi în stare să organizeze aşa cum se cuvine un eveniment cu o vizibilitate internaţională semnificativă, aşa cum este celebrarea Centenarului Marii Uniri", transmit semnatarii moţiunii simple.

Moţiunea simplă va fi supusă votului în şedinţa de plen de miercuri.