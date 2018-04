SPORT: FC Botosani favorita la pariuri cu Dinamo!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Casele de pariuri anticipează un duel echilibrat astăzi pe „Municipal” între FC Botoșani și Dinamo. O victorie a echipei pregătite de Costel Enache are cota de 2.75 în timp ce un success al „câinilor” are cota 2.80. Remiza are cota de 3.00.

Partida va începe la ora 18:00 și va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.