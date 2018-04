LOCAL: Botoşănean trimis în boxa acuzaţilor pentru ultraj

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un botoșănean cu mai multe condamnări la activ pentru infracțiuni la regimul rutier a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani sub acuzația de ultraj. Incidentul de la care i se trage totul a avut loc la începutul lui decembrie 2016, după un scandal în trafic. Chiar în ziua alegerilor parlamentare, acesta se afla într-o maşină împreună cu o tânără, iar după mai multe şicane s-a luat la bătaie cu pasagerii altui autoturism şi a sărit la bătaie inclusiv la poliţiştii veniţi să-l potolească. De loc din satul Brehuieşti, comuna Vlădeni, Alin C. A fost încarcerat în noiembrie 2017, după ce a fost condamnat doi ani şi 10 luni închisoare în regim de detenţie pentru conducere fără permis şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Şi asta în condiţiile în care botoşăneanul a fost condamnat de alte trei ori în 2016 pentru aceleaşi gen de infracţiuni. Dacă în primă fază instanţa a ţinut cont că bărbatul este căsătorit şi are patru copii, iar trimiterea lui la închisoare i-ar fi privat pe cei mici de prezenţa unui părinte alături de ei, după ultima ispravă din decembrie 2016 magistraţii au considerat că bărbatul persistă în activitatea infracţională şi l-au trimis după gratii. Acum, el riscă o nouă pedeapsă.