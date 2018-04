LOCAL: Circulatie paralizata de un tramvai blocat

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Circulatia masinilor in intersectia dintre Calea Nationala si Sucevei este paralizata dupa o avarie la linia de tramvai. Doua tramvaie de pe linia 102 sunt blocate chiar in curba, dupa ce o avarie la reteaua de alimentare a facut imposibila deplasarea acestora. In intersectie se afla mai multe echipaje ale Politiei Locale, care incearca sa dirijeze circulatia de zeci de minute. Zona este cu atat mai aglomerata azi, cu cat foarte multa lume merge la cumparaturi in zona Carrefour-Kaufland-Lidl.