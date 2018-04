LOCAL: Comuna Vorona îşi consolidează poziţia de Sat Cultural al României

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Pentru a 5-lea an consecutiv, comuna Vorona a primit invitația AFSR (Asociația Cele mai frumoase sate din România) de a participa la această competiție extrem de selectă, rezervată administrațiilor publice performante, din România și intitulată generic, Satele culturale ale României.

Vorona s-a numărat printre cele 15 finaliste pentru titlul de Sat Cultural al României, dintr-un număr de 29 de comune înscrise. Și, originalitatea prezentării în fața juriului a fost, din nou, extrem de apreciată. Evenimentul, marca AFSR, a avut loc la Muzeul Științelor Naturii din Bacău, unde au participat, alături de Vorona, sate și comune din județele Argeș, Sibiu, Mureș, Brașov, Iași, Dâmbovița, Vaslui, Hunedoara, Bacău, Harghita, Ilfov, dar și din Republica Moldova. Din juriul competiției au făcut parte reprezentanți ai Consiliul Județean Bacău, ai Muzeului de Științe ale Naturii Bacău și ai Universității „Vasile Alecsandri”.

Comuna Vorona a fost nominalizată de juriu și organizatori și la secțiunea Comorile României, în cadrul căreia localitatea a prezentat filmul realizat la Peștera Sfântului Cuvios Onufrie de la Vorona. Și, nominalizarea este cu atât mai importantă cu cât doar două alte localități din țară au mai primit aceeași distincție, cu proiectele Țara Hangului din județul Neamț și Biserica Fortificată din Prejmer, județul Brașov.

„Comuna Vorona a reușit să demonstreze și în 2018, la Bacău, că tradiția este vie, păstrată ca atare de oameni, în privința meșteșugurilor și a obiceiurilor de peste an. Dar nu numai atât. Pentru că în acest loc există muzee sătești, ansambluri folclorice, dar mai presus de orice, există un plan bine stabilit al autorităților locale pentru dezvoltarea acestor tradiții. Altfel spus, un pachet cultural complex, ceea ce înseamnă festivaluri locale, cu date bine stabilite, desfășurate an de an și care-i atrag la Vorona nu numai pe cei din partea locului, dar în special pe turiști”, a declarat Aurel Ştefan, primarul comunei Vorona. Organizatorii acestei manifestări naționale, Satele Culturale ale României sunt impresionaţi şi de ceea ce se întâmplă la Vorona. „Însăși viața de zi cu zi demonstrează că satul românesc este viu la Vorona, oamenii de aici nu încetează niciodată să ne surprindă”, a precizat Nicolae Marghiol, președintele AFSR.

Acest program a fost inițiat în ianuarie 2014 sub patronajul Ambasadei Franței în România, cu scopul de a promova patrimoniul cultural al satului românesc, iar satele/comunele din România primesc titlul de Sat Cultural al României, după evaluarea și jurizarea candidaturilor depuse. Mai exact, comunele candidate primesc acest titlu cu condiția să organizeze pe parcursul acestui an, minim cinci evenimente culturale reprezentând expoziții, festivaluri, concursuri, etc. în domeniul culturii, artei populare, gastronomiei sau turismului cultural.