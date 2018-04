LOCAL: Trei persoane blocate in casa in decurs de cateva minute

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Pompierii, Politia si cadrele medicale de la Ambulanta au avut parte de o jumatate de ora de foc in aceasta seara. Nu mai putin de trei interventii, toate in oras si toate pentru persoane blocate in casa, care nu raspundeau la usa. Primul caz a fost semnalat pe strada Grivita, al doilea pe Bulevardul Mihai Eminescu si al treilea pe strada Marchian. Din pacate, in primul caz, cel al unei femei de 76 de ani, cadrele medicale nu au mai putut face nimic, dupa ce pompierii au reusit sa patrunda in casa, femeia fiind decedata de careva ore. Celelalte doua cazuri, ambele femei in varsta, au fost tratate de cadrele medicale de la Ambulanta, una fiind transportata la spital, cealalta refuzand transportul.