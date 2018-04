LOCAL: Crima urmata de suicid in Mileanca

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Doi soti au fost gasiti spanzurati in aceasta dimineata in propria casa din localitatea Codreni, comuna Mileanca. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de copiii acestora, intorsi de la stana. Femeia, de 48 de ani si barbatul de 55, se aflau unul in dormitor si celalalt pe holul casei.

Potrivit vecinilor, barbatul era foarte gelos pe sotia sa, iar acest fapt ar fi putut duce la acest gest.

Cu toate acestea, criminalistii nu scot din calcul nici un dublu suicid, femeia amenintand in repetate randuri ca nu mai poate locui in astfel de conditii, iar barbatul amenintand ca nu ar putea trai fara ea.