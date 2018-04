INTERNAŢIONAL: Acuzaţiile de comportament sexual nepotrivit împotriva actorului Kevin Spacey analizate de procuror

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Dosarul acuzaţiilor privind comportamentele sexuale nepotrivite lansate împotriva actorului american Kevin Spacey a ajuns pe masa procurorului din Los Angeles, Jackie Lacey, a declarat miercuri seara Agenţiei France Presse, purtătorul de cuvânt al instituţiei.

"Biroul nostru a primit un dosar pe numele lui Kevin Spacey din partea şerifului comitatului din Los Angeles în data de 5 aprilie", a declarat AFP Greg Risling, refuzând să ofere detalii cu privire la natura acestor acuzaţii.

Totuşi, potrivit site-ului de celebrităţi TMZ, dosarul nu ar trebui să dea curs unor urmăriri penale, având în vedere că se referă la fapte care au avut loc "în anii 90 şi prescrise".

Alte presupuse agresiuni sau fapte de hărţuire sexuală lansate împotriva vedetei serialului ’House of Cards’ sunt încă examinate la Londra sau la Nantucket, o insulă din apropiere de Boston, unde un tânăr susţine că a fost agresat sexual de Kevin Spacey.

În urma a peste zece acuzaţii de agresiune sexuală, actorul american de două ori laureat cu Oscar a fost îndepărtat de Netflix din serialul ’House of Cards’, unde deţinea rolul principal, şi a fost înlocuit din noul film al regizorului Ridley Scott, ’All the Money in the World’, cu actorul Christopher Plummer.

Cariera hollywoodiană şi teatrală a reputatului actor american par grav compromise.

Dosarele împotriva lui Harvey Weinstein, producătorul american acuzat de hărţuire sau agresiune sexuală de zeci de femei, sau cel împotriva actorului Steven Seagal, ’sunt de asemenea examinate’, a declarat Risling.