LOCAL:Preşedintele CJ, Costică Macaleţi s-a întâlnit la Bucureşti cu vicepremierul Paul Stănescu

Preşedintele Consiliului Judeţean, Costică Macaleţi a efectuat ieri o vizită la Bucureşti pentru a se întâlni cu vicepremierul Paul Stănescu şi cu fostul director al CNAIR, Narcis Neaga. Principala temă de discuţie a celor trei a fost infrastructura rutieră." Am vorbit despre derularea proiectelor care au fost semnate de CJ. De asemenea, am obţinut promisiuni de la Ministerul Transporturilor că la rectificarea bugetară ce va avea loc în această vară vom primi noi fonduri pentru întreţinerea drumurilor judeţene, care nu arată aşa cum ne-am dori." a spus şeful judeţului. Potrivit acestuia, au fost depuse documentaţiile necesare, dar nu se poate vorbi momentan despre cuantumul fondurilor." Noi nu am solicitat o sumă, am dat suprafeţele pe care ar trebui să intervenim şi tronsoane de drum. Nu ştim câţi bani va avea Guvernul la rectificare." a mai spus Costică Macaleţi. Acesta a precizat că imediat ce vremea va permite, vor începe lucrările de întreţinere la drumurile judeţene, pe tronsoanele stabilite deja de către Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri.