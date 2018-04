Lucrezi ca model de videochat de acasă? Sigur te va interesa informaţia aceasta

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Recent au aparut pe toate forumurile si site-urile de profil, informatia precum ca autoritatile au restrictionat activitatea Choice Bank, banca care emitea cardurile companiei FirstChoice Pay.

Cardurile FirstChoice Pay au fost folosite in ultimii ani de catre modelele independente, cat si de diferite studiouri pentru a ascunde sursa banilor negri si mai ales pentru evitarea platii taxelor.

Sistemul este destul de simplu, conform informatiilor de pe forumurile de profil, modelul sau studio-ul aplicau pentru un cont FirstChoice Pay, primeau un card MasterCard in care ulterior platformele si site-urile virau incasarile modelelor, incasari care erau ulterior retrase de la bancomatele diferitelor banci din Romania si din lume.

Astfel persoanele care foloseau aceste carduri traiau cu impresia ca aceste "tranzactii", nu sunt vazute si urmarite de ochii statului si prin urmare pot folosi sistemul pentru sustragerea de la plata taxelor si impozitelor.

Ce companie este de fapt FirstChoice Pay?

FirstChoice Pay a fost infiintata in 2016, pentru a prelua incarcatura de probleme provenita din transferul banilor in industria adult, care era manageriata de catre Payoneer sub un singur nume.

Practic, Payoneer a mentinut afacerile free-lancerilor si a oricarei alte categorii, mai putin cele legate de industria adult.

Tot ceea ce a reprezentat adult, a trecut sub noul nume FirstChoice Pay. Un FirstChoice Pay mult mai transparent si mult mai sensibil la schimbul de informatii cu statul roman, fiind o companie incorporata in Israel.

Deci toti care s-au simtit la umbra anonimintatii pana acum ar putea avea oricand avea o surpriza grozava, mai ales ca daca statul roman ar face o simpla cerere catre bancile din Romania, sa primeasca informatiile referitoare la tranzactiile efectuate in Romania cu cardurile emise de Choice Bank (care incep cu grupurile de cifre 5412, 5432 si 5300).

Ar fi o reala surpriza sa aflati cate "venituri ascunse" sunt rulate prin intermediul acestor carduri iar cu siguranta toata lumea ar avea de castigat pe termen lung din "demascarea posesorilor".

Sau poate aceste informatii sunt cunoscute deja si se lucreaza la organizarea lor, cine stie.

In alta ordine de idei, Live Studio nu a lucrat si nu va lucra cu astfel de metode de plata. La noi toti banii sunt la vedere, platiti transpartent de catre firma romaneasca in conturi bancare din Romania, modelele isi platesc taxele si impozitele pentru sumele incasate, pentru ca asa este normal.

Taxele pot parea mari la prima vedere, dar calculand dupa sumele incasate de un model de studio comparat cu un model independent, este mai usor sa platesti taxe din 10000$ lunar decat nimic din 400$ lunar. Si totul este simplu mai ales ca in cazul studiourilor care activeaza ca si companii (societati comerciale), retinerea taxelor se face la sursa, asta daca nu se schimba zilele acestea legislatia inca o data.

Ne bucuram si reconfirmam ca la noi salariile s-au platit integral la datele prestabilite, precum si veniturile modelelor.

Nu am fost afectati de situatia sistarii activitatii cardurilor FirstChoice Pay si in orice caz, orice situatie ar avea loc, in Live Studio modelele isi vor primi cu siguranta banii castigati prin munca alaturi de noi, intotdeauna. Pasiune pentru performanta.

