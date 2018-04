INTERNAŢIONAL: A murit regizorul Milos Forman

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Regizorul de origine cehă, Milos Forman, a decedat la vârsta de 86 de ani, a indicat sâmbătă presa cehă, citată de AFP.

"A murit în pace, înconjurat de familie şi de cei dragi", a declarat soţia regizorului, Martina, citată de agenţia de presă cehă CTK.

Milos Forman s-a născut la 18 februarie 1932 în Cehoslovacia şi a primit de două ori Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, în 1976 pentru "One flew over the cuckoo’s nest" şi în 1984 pentru "Amadeus".

Regizorul şi cineastul ceh, Milos Forman, pe numele real Jan Tomas Forman, cunoscut mai ales pentru filme precum "Zbor deasupra unui cuib de cuci" (1975), "Amadeus" (1984) sau "Fantomele lui Goya" (2006), s-a născut la 18 februarie 1932, în oraşul Caslov din Cehoslovacia.

Părinţii săi au fost persecutaţi de nazişti în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, tatăl său murind, în 1944, în lagărul de concentrare de la Buchenwald, iar mama sa, în 1943, la Auschwitz. Tânărul Jan a scăpat de arest, trăind ascuns la nişte rude îndepărtate, potrivit site-ului CineMagia, www.cinemagia.ro.

A urmat cursurile Academiei de Artă din Praga, specializarea Scenaristică, debutând ca regizor în 1960 cu filmul "Laterna magika II". Trei ani mai târziu, în 1963, a câştigat, cu filmul său, "Petru cel Negru", Marele Premiu al Festivalului de Film de la Locarno.

În 1968, după invazia trupelor sovietice în Cehoslovacia, Forman a emigrat în Statele Unite. Primul film realizat în noua sa ţară a fost "Taking Off" (1971), cu care a şi câştigat Marele Premiu (Palme d’Or) al Festivalului de la Cannes.

Filmul care avea să îi aducă celebritatea, "Zbor deasupra unui cuib de cuci", a fost realizat în 1975, fiind o ecranizare a romanului omonim a lui Ken Kesey. Producţia, o parabolă despre revolta interioară împotriva sistemului totalitar, a fost bine receptat atât de critici, cât şi de public, fiind recompensat cu şase premii şi patru nominalizări la Oscar (inclusiv Premiul pentru cel mai bun regizor pentru Milos Forman), şase premii Globul de Aur, şase premii şi patru nominalizări BAFTA şi alte 16 premii şi şapte nominalizări, mai scrie sursa menţionată.

Filmul "Amadeus" din 1984, care surprinde viaţa şi opera marelui compozitor Wolfgang Amadeus Mozart, precum şi relaţia dintre acesta şi compozitorul italian Antonio Salieri, avea să fie al doilea mare succes al regizorului. Considerat un film controversat, a primit peste 40 de premii, dintre care opt premii Oscar, patru premii Globul de Aur, patru premii BAFTA. Milos Forman obţine astfel al doilea Oscar pentru cel mai bun regizor. Filmările la această peliculă i-au oferit regizorului şi ocazia de a se întoarce acasă la el, în Cehoslovacia acelor ani.

În intervalul 1984-1996, Forman a realizat filmele "Valmont" şi "People vs. Larry Flint" (1996). Acesta din urmă, o biografie a controversatului om de afaceri, Larry Flint, implicat în industria publicaţiilor şi filmelor pentru adulţi, a câştigat Ursul de Aur pentru cel mai bun film la Festivalul de la Berlin, scrie site-ul https://milosforman.com/en.

În februarie 1990, Forman s-a întâlnit la New York cu preşedintele nou ales al Cehoslovaciei, Vaclav Havel. În cadrul discuţiei dintre cei doi, citate de sursa de mai sus, Havel l-ar fi întrebat, în glumă, pe Forman dacă Cehoslovacia poate face ceva pentru a ajuta Statele Unite şi a promis (tot glumind), că Cehoslovacia nu se va amesteca în treburile interne ale SUA.

În 1999, Forman a fost distins cu Ursul de Argint al Festivalului de la Berlin pentru cel mai bun regizor, ca urmare a realizării filmului "Man on the Moon", în timp ce Jim Carrey (în rolul principal) a primit un Glob de Aur.

"Goya’s Ghosts" ("Fantomele lui Goya"), cu Natalie Portman, Javier Bardem şi Stellan Skarsgard în rolurile principale, este următorul film regizat de Milos Forman, în 2006.

A fost căsătorit de trei ori, având patru copii din cea de-a doua şi a treia căsnicie, mai scrie cinemagia.ro.

A primit cetăţenia americană în 1977. În 2009 a primit un titlu onorific din partea Emmerson College din Boston.

Milos Forman a scris şi poeme şi a publicat o autobiografie numită "My Two Worlds" ("Cele două lumi ale mele"). A cochetat, în câteva roluri minore, şi cu actoria.