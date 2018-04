SPORT: Gigi Becali îşi readuce echipa în Ghencea şi luptă pentru brand-ul Steaua

« Alte stiri din categoria Ultima ora

În ziua marelui derby din Liga 4, dintre Steaua şi Rapid, Gigi Becali a intervenit telefonic la emisiunea "Digi Sport Matinal" şi a anunţat din nou că, în final, va avea câştig de cauză în instanţă, în conflictul cu Armata.

Patronul FCSB este convins că, pe 9 mai, la Curtea Supremă, va obţine dreptul de a folosi numele Steaua şi a prezentat argumentele pe care se bazează.

"Armata a predat echipa unei societăţi comerciale non-profit. Acea societate a luat de la mine 9 milioane de euro împrumut. După care eu, Gigi Becali, am plătit două milioane dolari datorii pentru nocturnă şi tribuna oficială. Am plătit datoriile Armatei, ale CSA-ului. Ţi-am plătit datoriile şi acum, după 15 ani, spui că te-am păcălit. Păi, ei au predat echipa lui Viorel Păunescu. Există acte. Am dat 30 de milioane de euro la Steaua, nu unuia de pe stradă. Numele îl voi câştiga pe 9 mai la Curtea Supremă", a declarat Becali.

Totodată, finanţatorul liderului din Liga 1 promite că echipa sa va juca din nou în Ghencea, după construcţia noii arene: "O să iau şi Ghencea, când se va reconstrui. Acolo voi juca, nu trebuie să lăsăm ceva făcut cu bani publici în paragină".